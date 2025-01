Buscas por 'Rogerinho' entram no quarto dia em Nova Andradina

As buscas por Rogério Pereira Bonfim, de 44 anos, o 'Rogerinho', entraram no quarto dia nesta sexta-feira (24), em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande. A investigação conduzida pela Polícia Civil tenta elucidar o desaparecimento do homem, que não é visto desde as primeiras horas de terça-feira (21).

O carro dele, um Chevrolet Ônix, foi encontrado incendiado na noite do desaparecimento, em uma plantação de cana em Anaurilândia. A mulher da vítima aponta que são casados há 24 anos e ele nunca ficou tanto tempo longe de casa.

Segundo divulgado pelo site Jornal da Nova, denúncias e informações chegam até o SIG (Setor de Investigação Geral) e elas são checadas e apuradas, e nenhuma hipótese é descartada, mas a polícia evita dar detalhes para não atrapalhar as investigações.

A polícia, inclusive, já realizou o mesmo trajeto que Rogerinho teria feito no dia do seu desaparecimento, mas ainda não foi possível localizá-lo.

Também foram analisados dados telemáticos, tanto dele quanto de esposa e pessoas ligadas a ele.

