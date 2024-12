Compra de uniformes escolares de R$ 3,5 milhões é suspensa pelo TCE em Iguatemi

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) suspendeu o Pregão Eletrônico nº 112/2024 da Prefeitura de Iguatemi para a compra de kits de uniformes escolares. O valor estimado da compra era de R$ 3.592.550,10.

A decisão foi tomada pelo Conselheiro Célio Lima de Oliveira em caráter de urgência, após a Divisão de Fiscalização do TCE-MS apontar diversas irregularidades no processo.

A decisão destaca que, em análise preliminar, foram encontradas "irregularidades" que prejudicam a competitividade e economicidade do Pregão Eletrônico. Algumas das irregularidades apontadas são:

- "Aglutinação de produtos num mesmo lote sem justificativa", o que pode reduzir a participação de empresas interessadas.

- Exigência de comprovante ambiental sem definir o momento da apresentação.

- Ausência da obrigação de apresentação da declaração para participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

O Conselheiro considerou válidas as observações da equipe técnica, determinando a suspensão do Pregão Eletrônico nº 112/2024. O Conselheiro fundamentou a decisão nos princípios da "Verdade Material" e da "Razoabilidade", buscando garantir a lisura e a economicidade do processo licitatório.

A Prefeitura de Iguatemi tem cinco dias úteis para comprovar a suspensão do certame, sob pena de multa. A prefeitura também tem a opção de apresentar justificativas e comprovar a realização de correções para sanar as irregularidades apontadas.

