Motorista bêbado atropela e mata criança de 10 anos na noite de Natal em Rio Negro

Motorista, identificado como José Junior Maria Campos, foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (25), feriado de Natal, após dirigir bêbado, atropelar e matar uma criança, de 10 anos, identificada como Juliano Honorato, em Rio Negro - a 148 quilômetros de Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que populares acionaram as autoridades e a ambulância do hospital da cidade para atender o atropelamento da criança.

Quando a Polícia Militar chegou pelo local, os militares encontraram os socorristas atendendo a vítima e logo foram até José Junior, onde identificaram sinais de embriaguez, como forte odor etílico, onde o suspeito confirmou ter participado de uma confraternização e tomado várias latas de cerveja.

Explicando a situação para a polícia, o condutor alegou que a criança "pulou na frente do veículo" saindo de uma região escura da calçada e por trás de um carro, e segundo ele, não tendo tempo hábil para desviar.

No carro, um Fiat Uno, um investigador encontrou uma caixa de cerveja e várias latas abertas. O motorista foi preso e conduzido para realizar o exame de corpo de delito.

A criança chegou a ser socorrida para a unidade hospitalar, mas em razão dos ferimentos, não resistiu e morreu. A Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram no local dos fatos.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção do veículo automotor e será investigado.

