Criança e mais 3 morrem em grave acidente entre carro e caminhão em Cassilândia

Pelo menos quatro pessoas morreram na noite desta segunda-feira (27), em decorrência de um grave acidente de trânsito envolvendo um caminhão e um veículo de passeio, Volkswagen Gol, na reta do Galheiro, em Cassilândia.

Entre as vítimas fatais está uma criança, de 6 anos, que chegou a ser retirada do veículo com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Duas mulheres que estavam no veículo ficaram presas nas ferragens e também morreram por não resistir aos ferimentos, segundo informações do site Cassilândia Urgente. O motorista do Gol chegou a ser socorrido em estado gravíssimo e levado para a Santa Casa da cidade.

Em razão dos ferimentos, ele seria transferido para Campo Grande, no entanto, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu, morrendo ainda na cidade interiorana. O caminhoneiro saiu ileso do acidente.

Conforme o site local, a dinâmica aconteceu após o motorista do Gol ter perdido o controle, rodado na pista e logo após sair dela, tentou voltar para a faixa que estava, quando colidiu frontalmente com o caminhão, que vinha pela pista contrária. O carro ficou totalmente destruído.

Estiveram empenhados no acidente equipes da Way-306, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e a Polícia Científica. Os corpos das mulheres foram retirados após duas horas de trabalho.

