Dono de fazenda deixa gado morrer de fome e é multado em R$ 15 mil pela PMA

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Dourados multou em mais de R$ 15 mil o proprietário de uma propriedade rural em Dourados na última quarta-feira (6), após constatarem situação de maus-tratos ao gado da fazenda.

Segundo o portal de notícias locais Dourados News, os agentes observaram a degradação da pastagem e as condições debilitadas do gado, e ao realizar vistoria na fazenda constatou a morte de oito animais por inanição.

O proprietário da fazenda foi localizado após a inspeção e foi autuado com base na Lei Estadual 5.773, de proteção aos animais, que proíbe e penaliza a prática de maus-tratos. Ele foi multado em 320 Uferms, valor convertido em R$ 15.836,80.

