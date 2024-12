Fritadeira elétrica é esquecida ligada e provoca incêndio em Nova Alvorada do Sul

Um incêndio, registrado na noite da última sexta-feira (27), causou danos na Feira do Produtor, em Nova Alvorada do Sul - a 120 km de Campo Grande.

O fogo teve origem em um dos boxes de alimentação, após uma fritadeira elétrica ser esquecida ligada pelo proprietário.

O incêndio foi rapidamente controlado, mas os extintores disponíveis na feira foram todos utilizados para conter as chamas, o que deixou o local temporariamente sem equipamentos de segurança.

Por esse motivo, a administração do espaço fechou a área de alimentação neste sábado (28). Apesar do fechamento parcial, os vendedores de hortifrúti puderam trabalhar normalmente.

