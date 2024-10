Homem morre afogado enquanto pescava no rio Aquidauana

Homem, que ainda não teve a identificação revelada, morreu afogado entre a noite de quarta-feira (30) e a madrugada desta quinta-feira (31), após estar numa pescaria no rio Aquidauana, na cidade de Aquidauana, a 140 quilômetros de Campo Grande.

Informações do site A Princesinha News apontam que a vítima estava pescando na beira do rio, quando desapareceu. A hipótese dele ter se caído e se afogado aumento quando o Corpo de Bombeiros encontrou os pertences do homem próximo à margem.

Os militares foram acionados ainda na noite de quarta-feira, mas diante das dificuldades pela escuridão, retornaram as buscas na manhã desta quinta, encontrando o corpo pouco depois do início da varredura na área.

Ainda conforme o site local, a morte aconteceu próximo à Cachoeira do Campo, perto da fazendinha do Exército de Aquidauana, sentido ao Distrito de Camisão.

O caso deve ficar a cargo da Polícia Civil para investigar as causas da morte.

