Identificados idosos que morreram em acidente na BR-163, em Bandeirantes

Foram identificados como Ademar Benedito de Sá, de 70 anos, Aparecida Ramos de Sá, de 67 anos, e Iracy Catarino de Sá, de 89 anos, os três idosos que morreram em um grave acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (2), na BR-163, entre São Gabriel do Oeste e Bandeirantes.

As vítimas estavam em uma caminhonete Ford F-1000 e tinham placas de Camapuã. O veículo colidiu frontalmente com um caminhão conduzido pelo motorista Maxwel dos Santos Melo, de 32 anos, na altura do KM 577 da rodovia federal.

O caminhoneiro teve ferimentos leves e foi socorrido por uma viatura da CCR MSVia e encaminhado para um hospital na cidade de São Gabriel do Oeste.

A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para realizar os trabalhos de praxe e a causa do acidente continua sob investigação.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

