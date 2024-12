Acidente grave entre caminhonete em caminhão mata três idosos na BR-163, em MS

Três idosos, de 67, 70 e 89 anos, que não tiveram o nome divulgado, morreram após um grave acidente ocorrido durante o final da manhã desta segunda-feira (2), na BR-163, entre Bandeirantes e São Gabriel do Oeste.

Conforme o boletim de ocorrência, a caminhonete das vítimas teria colidido frontalmente contra um caminhão. Por conta da batida, os idosos acabaram falecendo ainda no local.

O motorista do caminhão foi socorrido e encaminhado para o hospital de São Gabriel do Oeste, sendo que seu estado de saúde não chegou a ser detalhado no registro policial.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram até o local, fazendo os levantamentos sobre as causas do acidente junto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a CCR MSVias.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

