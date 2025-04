Pode preparar o casaco: Frio chega na Capital somente em maio

Com o outono chegando no Brasil, muitos já aguardam ansiosamente pelo frio, mas com as baixas temperaturas ainda nem “dando a cara”, o clima ameno deve demorar a aparecer, e em Campo Grande a situação não será diferente.

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, dados meteorológicos apontam, inicialmente, que as temperaturas devem cair de forma considerável ainda nos primeiros dias de maio, com uma frente fria chegando no estado já no dia 2.

Divergência nos aplicativos de tempo

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas seguem normais nesta quinta-feira (10), com temperatura mínima de 20ºC e uma amplitude térmica - diferença entre a temperatura mínima e máxima - de 10ºC, com os termômetros podendo bater os 30ºC.

Na sexta-feira (11), sábado (12) e domingo (13), os campo-grandenses podem esperar mínimas de 21ºC, que deve chegar acompanhada de máximas que ultrapassam os 30ºC. Na segunda-feira (12), as mínimas seguem amenas, com a capital podendo registrar 22ºC, mas com uma máxima de 33ºC.

Já para usuários de iPhone, a informação é outra, com o aplicativo nativo de clima do celular, o Tempo, apontando para mínimas de 19ºC na segunda-feira, e temperaturas tão baixas quanto 16ºC na quarta-feira (16).

Essa divergência, apesar de ser confusa, surge devido à diferença de fontes dos dados meteorológicos utilizados pelo aplicativo da Apple e o Inmet.

