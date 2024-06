Idoso é pego no flagra abusando de criança de 2 anos em pensionato de Ponta Porã

Idoso, de 68 anos, foi preso em flagrante sob a suspeita de ter cometido um estupro de vulnerável contra uma criança, de 2 anos, durante a quinta-feira (6), em um pensionato em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande. Ele havia 'alugado' o espaço para a mãe da menina, e a vítima.

O suspeito foi flagrado pela própria mãe da vítima, que visualizou o idoso se masturbando e tocando as partes íntimas da menina no quarto do pensionato. Ao flagrar a situação, a mãe rapidamente ligou para a Polícia Militar.

Segundo o site BrasiguaioNews, assim que os militares chegaram, encontraram o suspeito com as calças abaixadas. Ele foi preso e encaminhado para a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

Sobre o caso, a mãe da menina ainda relatou para a polícia que o idoso vinha chamando a criança com frequência e por isso despertou a desconfiança, que passou a investigar a insistência do homem com a vítima.

