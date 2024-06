Idoso morre dias após levar facada ao tentar separar briga de casal em Ponta Porã

Idoso, de 68 anos, que não teve a identificação divulgada, morreu durante a segunda-feira (24) após não resistir a complicações de uma facada que levou na tentativa de separar uma briga envolvendo um homem e uma mulher em Ponta Porã, a 314 quilômetros de Campo Grande. O filho não soube relatar o dia em que aconteceram os fatos.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o filho explicou que a situação aconteceu na rua Iturama com a Tamboril. Naquele dia, o idoso percebeu que um homem ameaçava uma mulher com uma faca em frente a sua residência e decidiu intervir na discussão.

O suspeito tentava empurrar a mulher em um buraco e foi impedido pelo idoso, que desferiu um soco no rosto do homem, que revidou sacando uma faca da cintura e efetuando o golpe que atingiu a região da costela da vítima. Logo após o fato, o suspeito fugiu e a mulher que estava sendo ameaçada permaneceu no local.

O idoso procurou atendimento médico com o filho no Hospital Regional de Ponta Porã, onde recebeu uma sutura e ganhou alta. Porém, com o passar do tempo, ele apresentou dores e novamente foi até a unidade hospitalar, ficando internado e falecendo nesta segunda.

Na delegacia, o registro foi feito como morte a esclarecer e será investigado pela Polícia Civil.

