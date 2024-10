JD1TV: Motoqueiro voa sobre carro em acidente e fica em estado grave em Dourados

Motociclista, ainda não identificado, foi socorrido em estado grave na madrugada deste domingo (20), em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, após colidir contra a traseira de um veículo devidamente estacionado.

Informações divulgadas pelo site Ligado na Notícia, o jovem seguia pela rua Monte Castelo e ao chegar próximo cruzamento com a rua Rui Barbosa, na região do Jardim Climax, colidiu violentamente na parte de trás do veículo.

O automóvel estava estacionado e pelas imagens da câmera de segurança, é possível notar que o motociclista não estava em alta velocidade. As causas do acidente estarão sendo investigadas.

Porém, devido à colisão, o motoqueiro foi arremessado sobre o veículo e parou na frente dele, agravando seu quadro de saúde.

