JD1TV: Motorista faz conversão 'a milhão' e mata GCM em acidente em Corumbá

O guarda municipal Marcelo Barrios da Silva, de 47 anos, morreu na manhã desta terça-feira (29) em um gravíssimo acidente de trânsito, provocado por um motorista de um Fiat Sena, no cruzamento das ruas José Sabino e José Fragelli, no bairro Generoso, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande. A vítima estava em uma motocicleta.

Câmera de segurança flagrou o momento em que acontece a colisão entre o veículo de passeio e a motocicleta. Nas imagens, os dois veículos seguiam pela José Sabino, mas em sentidos diferentes, quando o condutor faz uma conversão rápida demais para acessar a José Fragelli.

Ainda pelas imagens divulgadas pelo portal Diário Corumbaense, é possível notar que Marcelo tenta evitar a colisão deslizando com a moto, mas nada pôde ser feito.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para atender o acidente, mas quando chegaram pelo local, o guarda municipal já não apresentava mais sinais vitais. Marcelo estava há 20 anos na Guarda Civil Municipal de Corumbá e integrava a diretoria do Sindicato da GCM.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista do Siena relatou que não viu o motociclista no momento em que fazia a conversão. Ele foi conduzido para a delegacia e autuado por praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

No local, a Polícia Civil e a Polícia Científica fizeram todos os levantamentos de praxe, tendo o corpo de Marcelo Barrios sido levado para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

