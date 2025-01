JD1TV: PRF faz apreensão gigantesca de drogas após parar van em Paranaíba

Motorista, que não teve a identificação revelada, foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (16), após ser pego com uma quantidade gigantesca de entorpecentes em uma van, na BR-158, em Paranaíba - a 407 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, estava ocorrendo fiscalização de rotina na rodovia, quando decidiram abordar uma van.

Ao ser questionado sobre a carga que carregava, o motorista alegou que tinha placas solares, no entanto, não possuía nenhuma documentação referente a mercadoria, o que gerou estranheza nos policiais.

Na vistoria do veículo, os agentes descobriram um fundo falso na carroceria da van e com apoio do Corpo de Bombeiros, que ajudou no corte da parede do compartimento oculto, foram encontrados vários tabletes de cocaína.

Após serem pesado, a quantidade de droga existente chegou aos impressionantes 657 quilos.

O motorista foi detido em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba. Não foi informado para onde ele levava a droga.

