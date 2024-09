Jovem bêbado bate carro em guard rail e mata duas adolescentes em Brasilândia

Bianca Inácio Gomes dos Santos, de 16 anos, e Ketullin Antunes de Oliveira, de 14 anos, morreram em um grave acidente na rodovia BR-158, em Brasilândia, na madrugada deste domingo (22). Elas estavam no mesmo veículo, um Volkswagen Gol, onde também estavam dois jovens, de 20 e 22 anos, sendo este último o condutor, preso em flagrante por dirigir embriagado.

O jovem, de 20 anos, foi encontrado vagando pela rodovia pela Polícia Rodoviária Federal e foi posteriormente encaminhado para uma unidade hospitalar da cidade. Já o segundo rapaz, foi encontrado internado no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Três Lagoas, onde recebeu a autuação por praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Segundo detalhes divulgados pelos sites locais, o jovem detido explicou que estava com o amigo e as duas adolescentes bebendo em uma praça em Panorama, no interior de São Paulo, antes do acidente, relatando que teria consumido cerca de 10 garrafas de cerveja antes de assumir a direção do carro.

Em relação ao acidente de trânsito, o jovem perdeu o controle da direção em uma curva da rodovia e bateu violentamente contra o guard rail que fica na pista. Naquele primeiro momento, Bianca e Ketullin não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Já os dois jovens fugiram e somente após algumas horas foram localizados, conforme dito anteriormente.

Ketullin foi velada e sepultada em Brasilândia, enquanto Bianca, foi velada na mesma cidade, porém seu corpo será sepultado no cemitério de Panorama.

