Jovem é preso por espancar a esposa na frente da filha em Batayporã

Jovem, de 21 anos, foi preso em flagrante no final da noite deste domingo (20), após espancar a própria companheira, de 21 anos, na residência em um bairro de Batayporã. Ele desferiu vários chutes e rasteiras contra a vítima, tudo acontecendo na frente da filha, de 5 anos.

A mulher relatou para a polícia que as agressões aconteciam há algum tempo, onde eram praticadas violências físicas e psicológicas por parte do autor.

Conforme o site Jornal da Nova, neste domingo, sem um motivo aparente, o homem começou a agredi-la e chegou a jogar ela no chão com uma rasteira, depois desferiu vários chutes e por um momento, tentou enforca-lá.

As agressões aconteceram na frente da filha, de 5 anos. Um vizinho ouviu os gritos de socorro e conseguiu socorrer mãe e filha.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, encontrou o suspeito, que foi detido em flagrante. Ele foi conduzido para a delegacia, onde a mulher solicitou medida protetiva e afastamento do suspeito do convívio familiar.

