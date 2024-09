Jovem fica em estado grave após ser esfaqueado em bar em Sidrolândia

Jovem, de 22 anos, ficou em estado grave na noite deste domingo (8), após ser esfaqueado enquanto estava consumindo bebida alcoólica em um bar, na região central de Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande. O autor da agressão não foi localizado, tampouco reconhecido.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi surpreendida pelo golpe e não conseguiu identificar quem teria sido o responsável pela agressão.

A facada atingiu a região do abdômen e ele perdeu bastante sangue por conta do ferimento. Levado ao hospital da cidade, a equipe médica orientou que a vítima fosse transferida para Campo Grande em razão da gravidade do ferimento ocasionado pelo esfaqueamento.

O estado de saúde da vítima é considerado grave, conforme o Sidrolândia News.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado.

