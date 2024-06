Jovem sai para procurar emprego, é atropelado e fica em estado grave em Nova Andradina

Jovem, de 18 anos, ficou em estado grave no início da noite desta segunda-feira (10), após ser atropelado por um caminhão enquanto estava em sua bicicleta elétrica. O fato aconteceu no Parque Industrial, em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, enquanto ele saia de uma empresa no qual estava procurando por um emprego.

A vítima havia acabado de sair da empresa e ao tentar passar pela BR-376, foi atropelado pelo caminhão que seguia no sentindo ao perímetro urbano de Nova Andradina.

Com a força do impacto da colisão, o jovem sofreu múltiplas fraturas e diversos ferimentos, sendo atendido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para o Hospital Regional.

O condutor do caminhão permaneceu pelo local até a chegada do socorro e das autoridades, bem como a PRF (Polícia Rodoviária Federal), conforme o site Jornal da Nova.

Ainda segundo o site local, o gerente da empresa relatou que ainda adolescente, a vítima já havia procurado uma chance para iniciar no mercado de trabalho e disse que assim que completasse a maioridade, buscaria novamente a empresa para uma vaga de emprego.

Ele fez 18 anos no sábado (8) e durante a segunda-feira retornou para a empresa na tentativa de arranjar a vaga de emprego. O gerente alegou que ele passaria pelo processo de seleção.

