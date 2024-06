Justiça Eleitoral determina identificação de perfil que espalha fake news em Amambai

A Justiça Eleitoral ordenou que o Facebook identifique o responsável por um perfil anônimo, acusado de espalhar fake news sobre o partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e seu pré-candidato a prefeito de Amambai, Sérgio Diozebio Barbosa. A decisão veio após uma representação eleitoral com pedido liminar apresentada pelo MDB de Amambai contra a empresa Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.

O perfil em questão teria feito postagens críticas e pejorativas sobre a gestão do prefeito Sérgio Diozebio Barbosa. O perfil também associou o político à operação "Lama Asfáltica", conduzida pelo Ministério Público Federal em 2015, que envolveu diversas autoridades estaduais, incluindo nomes como do ex-governador André Puccinelli.

Alegações do Representante - O MDB alegou que a postagem não expressava uma opinião, mas sim calúnias e difamações que prejudicam a imagem do partido e de seus membros. A associação do pré-candidato com a operação "Lama Asfáltica" foi considerada uma tentativa de desqualificar a candidatura de Sérgio Diozebio Barbosa para as eleições de 2024. O perfil anônimo impede que o partido se defenda ou tome providências judiciais cabíveis.

Pedido e Decisão Judicial - O MDB solicitou a remoção imediata da postagem e a entrega de todos os dados que possibilitem a identificação do administrador do perfil. A Justiça Eleitoral concedeu a tutela provisória de urgência, determinando que o Facebook remova o conteúdo em 48 horas e forneça os dados do administrador em 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

O juiz Adriano da Rosa Bastos considerou que as postagens apresentavam conteúdo eleitoral negativo e ofensivo, configurando propaganda eleitoral negativa que prejudica a imagem do pré-candidato.

