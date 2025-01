Marido é preso ao esfaquear mãos da esposa após discussão em São Gabriel do Oeste

A Polícia Civil e a Polícia Militar prenderam um homem, de 30 anos, acusado de esfaquear as mãos da esposa, de 28 anos, durante uma discussão no início da noite desta quarta-feira (1°), em São Gabriel do Oeste.

Detalhes do boletim de ocorrência apontam que a vítima estava na própria residência, acompanhada do companheiro, quando houve uma discussão entre eles, sendo que o suspeito se apossou de uma faca.

Bastante agressivo, ele partiu para cima da companheira e desferiu os golpes contra ela, atingindo as mãos dela, causando cortes consideráveis que provocaram sangramento. O agressor também quebrou o celular da vítima.

A Polícia Civil já havia tomado conhecimento da situação e estava no local preservando a área para atuação da Polícia Científica, quando a Polícia Militar também foi acionada para dar apoio ao investigador.

No momento em que todos estavam isolando a área e coletando mais detalhes com a vítima, o suspeito apareceu na residência, quando foi abordado e posteriormente preso, sendo encaminhado para exame de corpo de delito e depois, até a delegacia. A mulher também passou por exames que confirmaram as agressões.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica.

