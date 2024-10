Militar do Exército morre em grave acidente entre moto e carro na MS-156, em Amambai

O cabo do Exército Valdeir Mendes de Siqueira, de 24 anos, morreu em um grave acidente durante a segunda-feira (30), na MS-156, em Amambai, após colidir frontalmente a motocicleta que conduzia em um veículo Chevrolet Celta.

A vítima estava acompanhada do colega de quartel, de 20 anos, que ficou gravemente ferido, pois sofreu uma fratura exposta no joelho e na tíbia, sendo socorrido e posteriormente transferido para Campo Grande. O condutor do veículo, de 23 anos, nada sofreu.

Informação repassada ao JD1 Notícias aponta que os três envolvidos no acidente pertenciam ao quadro do Exército.

Em relação ao acidente, a Polícia Militar Rodoviária averigou que uma das rodas do veículo Celta saiu e o condutor acabou perdendo o controle enquanto seguia de Amambai para Iguatemi. Com isso, houve a colisão frontal com a motocicleta em que estava Valdeir e o colega, que seguiam no sentido contrário, de Tacuru para Amambai.

O impacto fez com que o veículo capotasse. O motorista chegou a ficar desacordado, mas recobrou a consciência e percebeu que havia atingido a motocicleta.

