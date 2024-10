Morador de MS é alvo de operação por chefiar tráfico de pessoas e trabalho escravo

Morador da zona rural de Itaquiraí foi alvo de um mandado de busca e apreensão na Operação Tripalium, deflagrada pela Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira (2), visando investigar e reprimir crimes relacionados ao tráfico de pessoas e trabalho análogo à escravidão. Ele era apontado como chefe da organização criminosa que recrutava as vítimas.

Segundo divulgado pelo PF, o tráfico de pessoas e o trabalho escravo era direcionado para a região oeste do Paraná.

A ação é um desdobramento das investigações da primeira fase da operação, deflagrada no início deste ano, que investigou e prendeu em flagrante dois homens envolvidos com aliciamento e prática de trabalho análogo à escravidão, na região de Icaraíma, no interior do Paraná.

Nesta segunda fase, foi cumprido mandado de busca e apreensão em desfavor de pessoa residente na zona rural do município de Itaquiraí.

Ele era um dos principais suspeitos de chefiar uma organização criminosa voltada a realizar o recrutamento, transferência e transporte de trabalhadores indígenas e não-indígenas estrangeiros as lavoras de mandioca na região oeste do estado do Paraná, recorrendo ao engano, à ameaça e à situação de vulnerabilidade em que os trabalhadores se encontravam.

"Os envolvidos poderão responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico de pessoas, de submeter indivíduos a condição análoga à de escravo, sujeitando-os a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, submetendo-os a condições degradantes de trabalho, além da pena correspondente à violência", diz a nota da Polícia Federal.

