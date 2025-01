Motociclista fica ferido ao bater moto com carro em Ivinhema

Um motociclista ficou ferido após colisão com um carro na noite desta sexta-feira (10), em Ivinhema - a 248 km de Campo Grande.

De acordo com o Jornal da Nova, o acidente aconteceu na Rua Oito, no Bairro Triguenã.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. No local, encontraram o motociclista com uma fratura fechada na tíbia, fíbula e tornozelo direito.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal de Ivinhema.

