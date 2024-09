Motociclista morre ao bater em poste e coqueiro em avenida de Itaporã

O motociclista João Paulo Batista da Cruz, de 36 anos, morreu após um grave acidente de trânsito no final da noite deste domingo (1°), na Avenida Maria José Bezerra, em Itaporã. Ele teria colidido contra um poste de energia elétrica e na sequência em um coqueiro no canteiro central da via.

Informações apontam que a vítima havia acabado de deixar um posto de combustível, onde ele estava consumindo bebida alcoólica na companhia de amigos, conforme relatado pelo irmão para a polícia.

João chegou a ser socorrido com vida após o acidente, contudo, no deslocamento até o Hospital Municipal Louviral Nascimento, não resistiu aos ferimentos e deu entrada na unidade já sem os sinais vitais.

As autoridades que começaram a tentar identificar as causas da morte localizaram marcas no canteiro central e no asfalto, além de constatar que o poste de energia e o coqueiro estavam danificados.

Conforme o site Itaporã News, a motocicleta que a vítima pilotava foi retirada do local e guardada em uma residência de um rapaz. Não foi informado se o veículo foi apreendido.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Itaporã.

