Motorista morre quatro dias após sofrer acidente na BR-376, em Nova Andradina

O motorista José Junior de Oliveira, de 57 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (27), após não resistir aos ferimentos ocasionados em um acidente de trânsito na BR-376, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande, na última segunda-feira (23).

Morador de Taquarussu, a vítima estava em um Volkswagen Gol, de cor prata, que ficou completamente destruído por conta do impacto envolvendo um Honda HR-V.

Segundo o site Jornal da Nova, no dia do acidente, apenas José Junior teve ferimentos e precisou ser socorrido para o Hospital Regional da cidade. Desde então, ele ficou internado e o estado de saúde se agravou, fazendo com que ele não resistisse.

Ainda conforme o site local, o acidente aconteceu no trecho da rodovia no sentido de Nova Andradina para Ivinhema, quando José, ao tentar realizar uma conversão à esquerda para entrar no bairro Escolinha, colidiu frontalmente com o Honda HR-V, que seguia no sentido oposto.

Naquele dia, a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também