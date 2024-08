Motorista morto em acidente em Rio Brilhante era gerente de fazenda e tinha 60 anos

Saiba Mais Polícia Motorista morre durante acidente grave na BR-267, em Rio Brilhante

Foi identificado como Francisco Pereira Rodrigues, de 60 anos, o motorista da picape Fiat Strada que morreu em um grave acidente de trânsito envolvendo uma carreta, na BR-267, em Rio Brilhante - a 161 quilômetros de Campo Grande. Ele era gerente de uma fazenda em Nova Alvorada do Sul.

Informações do boletim de ocorrência, apontam que o condutor teria batido frontalmente com a carreta caniveira, que após o impacto, perdeu o controle e tombou nas margens da rodovia.

O caminhoneiro teve uma fratura no braço esquerdo, foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para um hospital, onde aguarda cirurgia. Francisco morreu praticamente na hora no local do acidente.

Existe a suspeita de que ele tenha provocado o acidente para tirar a própria vida. Pois, segundo o registro policial, a filha da vítima explicou que Francisco havia se separado na quinta-feira e realizou uma ligação dizendo que queria tirar a própria vida.

Na manhã de sexta-feira, ele teria efetuado uma nova ligação e disse que iria se matar, pois já tinha vivido tudo. Bastante embriagado, o motorista ainda afirmou que não era para ninguém ir atrás dele.

O caso está sob investigação, embora esteja registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

