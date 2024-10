Motorista perde controle, tomba caminhão e morre na BR-060, em Nioaque

Admilson Pereira, conhecido como Pecinha, morreu em decorrência de um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (18), na BR-060, em Nioaque. Ele estava conduzindo um caminhão carregado com quirera e por motivos a serem apurados tombou o veículo na Serra de Maracaju.

No caminhão ainda estava um segundo homem, o passageiro, que sobreviveu ao acidente e foi socorrido para uma unidade hospitalar.

Segundo o portal Babalizando, a vítima morava no distrito de Anhanduí, em Campo Grande.

A Associação de Moradores de Anhanduí prestou uma homenagem ao seu querido diretor. "A Associação de Moradores perde um de seus diretores, Sr. Admilson, conhecido como Pecinha. Sentiremos sua falta, e a associação deseja à família e amigos os mais sinceros sentimentos".

A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para levantar as informações para tentar identificar as causas do acidente.

