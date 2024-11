MP investiga uso de provas antigas em concurso da cidade de Juti

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou uma investigação para apurar possíveis irregularidades no concurso público realizado no município de Juti, com foco no Município e no Instituto Unique, entidade responsável pela organização do certame.

O inquérito civil nº 06.2024.00001102-1 foi aberto para investigar suspeitas de que o concurso utilizou provas previamente aplicadas em outra cidade e incluiu questões repetidas para diferentes cargos.

A promotora Fernanda Rottili Dias conduz o processo, que tramita em sigilo, impossibilitando a divulgação de mais detalhes neste momento. O caso segue em tramitação.

