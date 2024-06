MPF investiga ameaças nas redes sociais contra comunidades de terreiros em Dourados

Vinícius Santos com informações do MPF

O Ministério Público Federal (MPF) abriu investigação sobre comentários ofensivos e ameaçadores nas redes sociais contra povos de terreiros em Dourados. Isso ocorreu após uma reunião entre representantes do MPF e membros dessas comunidades.

Durante a reunião, os representantes dos povos de terreiros informaram sobre vários episódios de violência e ameaças nas redes sociais. Esses atos se intensificaram após um evento público em 25 de maio, na região central da cidade. Nesse dia, 16 comunidades se uniram para uma marcha pela paz, cantando canções de origem africana.

O MPF instaurou o procedimento investigatório logo após a reunião. O foco é investigar as ameaças e violências sofridas pelos povos de terreiros de Dourados e tomar as medidas legais apropriadas.

