Mulher que matou o marido é presa após tentar matar o atual em Taquarussu

Vanessa Alves da Rocha, de 33 anos, foi presa pela Polícia Civil de Taquarussu durante a manhã desta quarta-feira (10), durante o cumprimento de um mandado de prisão. Ela é acusada de ter matado o marido Valdecir Souza dos Santos e tentou matar o atual companheiro, de 42 anos.

A mulher estava em liberdade respondendo o processo de homicídio, mas acabou descumprindo uma das medidas cautelares impostas pela justiça. O assassinato do marido aconteceu em abril do ano passado.

Foram fixadas algumas medidas cautelares para a acusada, como, por exemplo, a obrigatoriedade de recolhimento domiciliar durante o período noturno, das 21h às 5h.

Porém, no dia 28 de junho, a Polícia Militar apresentou Vanessa na delegacia, após ela se envolver em nova ocorrência. Desta vez, em posse de uma faca, ela teria lesionado seu atual companheiro.

Diante da gravidade do ato e por ter o fato ocorrido durante a madrugada, cerca da 1h30, em descumprindo das medidas cautelares anteriormente impostas, foi decretada pelo Poder Judiciário a prisão preventiva de Vanessa, após pedido formulado pelo Ministério Público.

Com a determinação judicial, uma equipe da Delegacia de Taquarussu deu cumprimento ao mandado de prisão, onde Vanessa foi presa na residência dela, no Bairro Cohab. Após as formalidades de praxe, a presa foi encaminhada à carceragem da Delegacia de Batayporã.

