Ônibus colide com caminhão e cinco ficam feridos na BR-262, em Aquidauana

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas em decorrência de um acidente de trânsito, na madrugada desta quarta-feira (22), após um ônibus de viagem colidir na traseira de um caminhão na BR-262, em Aquidauana. A batida aconteceu por volta das 3h40, na altura da Estrada Parque de Palmeiras.

Os passageiros eram cidadãos de Corumbá que estavam viajando para Campo Grande, onde realizariam consultas médicas. As vítimas apresentavam ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital Regional.

A frente do ônibus intermunicipal ficou bastante danificada com o impacto na traseira do caminhão. Apesar da magnitude da colisão e pelo tamanho dos dos veículos, nenhum passageiro ficou gravemente ferido.

O Corpo de Bombeiros atuou no resgate de três passageiros, enquanto uma ambulância que acompanhava os pacientes, realizou o transporte das outras duas vítimas para a unidade hospitalar.

As causas do acidente não foram divulgadas.

