Partida de truco termina com homem esfaqueado durante o Natal em Bonito

Homem, de 45 anos, foi esfaqueado no peito e precisou de atendimento médico durante a tarde desta quarta-feira (25), feriado de Natal, em Bonito - a 287 quilômetros de Campo Grande. O motivo? Uma partida de truco que acontecia em uma residência, no Jardim Andreia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava jogando a partida de baralho com algumas pessoas e se desentendeu com o suspeito de esfaqueá-lo. Após o fato, o indivíduo fugiu do local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima para o Hospital Municipal Darcy Bigaton, e a Polícia Militar esteve na unidade hospitalar, onde foi afirmado que a vítima foi golpeada na região tórax abdominal do lado direito.

Foram feitas diligências na tentativa de encontrar o suspeito, mas sem sucesso.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

