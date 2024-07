Piloto é morto por atirador com vários tiros em evento de motocross em Eldorado

O piloto de motocross Guillermo Ramon Valdovinos, de 27 anos, foi assassinado com vários tiros durante a tarde deste domingo (28), quando participava de um evento que acontecia na pista na MS-295, em Eldorado - a 445 quilômetros de Campo Grande. O pistoleiro, de 22 anos, foi preso logo após tentar fugir por uma mata.

A Polícia Militar foi acionada rapidamente para estar no local e ao chegar no evento, a vítima de nacionalidade paraguaia, já estava sem os sinais vitais. Coletando algumas informações, os militares souberam que o atirador havia fugido por meio da mata em direção ao milharal.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais realizaram o cerco e começaram a varredura para tentar localizar o suspeito, quando visualizaram ele escondido atrás de um tronco de uma árvore.

Resistindo a prisão, ele passou a correr e apontava a arma para os policiais, que precisaram se precaver e revidar a injusta agressão, atirando algumas vezes contra o suspeito. Um dos militares notou que o atirador havia jogado a arma e continuou correndo, mas metros depois, ele se rendeu e se entregou.

A arma que ele utilizava era uma pistola 9 milímetros com três munições intactas, sendo as demais do ponte disparadas contra Guillermo. Sobre o crime, afirmou que foi contratado por uma pessoa do Paraguai por R$ 10 mil para "fazer o serviço", mas não explicou a motivação e quem seria o mandante.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local do crime e fizeram os trabalhos técnicos.

O caso está sendo investigado como homicídio qualificado.

