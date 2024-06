Promotoria de Bela Vista apura uso indevido de recursos públicos na assistência social

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou uma investigação para averiguar possíveis irregularidades no uso do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) e outros recursos públicos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Bela Vista. A promotora Nara Mendes dos Santos Fernandes está à frente do Inquérito Civil nº 06.2024.00000579-6, que tramita sob sigilo.

A investigação pretende esclarecer a possível utilização indevida do FEAS para fins particulares. Além disso, estão sendo analisadas possíveis irregularidades no uso de veículos oficiais e na contratação de serviços pela secretaria.

As informações sobre o caso são limitadas devido ao caráter sigiloso do inquérito. No entanto, o Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) divulgou que a investigação em andamento.

