Rapaz convida ex-namorada para 'passeio' e sequestra filho em Sidrolândia

Mulher, de 25 anos, procurou a delegacia no último sábado (31) para denunciar o ex-namorado, de 35 anos, que sequestrou o próprio filho após enganar a vítima com uma proposta de 'passeio' com o bebê, na Vila Cascatinha, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, a jovem explicou que teve um relacionamento de dois anos com o suspeito e durante a gravidez, acabaram se separando, contudo, continuaram a viver amigavelmente. Ela deu à luz ao bebê há três semanas.

Durante o sábado, ela estava tomando tereré na frente da casa na companhia da mãe e o ex-namorado chegou bebendo cerveja e pediu para que ela, junto do bebê, fosse até a residência para que pudesse passar um tempo na companhia do filho.

Aceitando o convite, ambos foram de carro e em determinado momento, o pai pegou a criança no colo e quando a mulher desceu do carro para pegar novamente o bebê, o suspeito saiu arrancando com o carro em destino incerto, não respondendo ligações, nem respondendo às mensagens. Ela entrou em desespero e decidiu procurar a delegacia após o fato.

No final da noite de sábado, um investigador da Polícia Civil conseguiu contato com o suspeito, que trouxe novamente a criança para a mãe.

O caso foi registrado de duas formas: subtração de incapazes e preservação de direito.

