Sem aceitar término, homem vaza vídeos íntimos com a ex-mulher em Ponta Porã

Mulher, de 36 anos, procurou a delegacia de Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande, no início da noite desta segunda-feira (30), para denunciar o ex-companheiro, de 36 anos, que vazou vídeos íntimos dela e não para de persegui-la. Tudo isso acontece após ele não aceitar o fim do relacionamento.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que permaneceu junto do suspeito por seis anos e teve uma filha, atualmente de dois anos, com ele. Porém, eles estão separados há três meses, mas o ex-marido não aceita o término, mesmo estando em outro relacionamento.

Ela citou na delegacia que ele tenta de todas as formas contactá-la, seja por meio de familiares, vizinhos, redes sociais e até comprando vários chips com novos números, mas ela acaba bloqueando os números e os perfis nas redes sociais.

No dia 22 deste mês, o suspeito invadiu a residência da vítima, pulando o muro, mas não conseguiu entrar no imóvel, pois estava tudo trancado. Já no dia 26, na quinta-feira, uma familiar avisou que ele vazou vídeos íntimos de quando ainda estavam juntos para vários familiares.

Ela pediu medida protetiva de urgência e registrou a denúncia contra o indivíduo.

O caso foi registrado como divulgação de pornografia, violação de domicílio e perseguição, ambos no aspecto de violência doméstica.

