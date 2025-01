TCE destrava credenciamento para 3 mil vagas em creches de Dourados

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) revogou, recentemente, uma decisão liminar que suspendia o andamento do Credenciamento nº 1/2024. Esse procedimento visa à contratação de 3.000 vagas em creches e pré-escolas para o ano letivo de 2025, com um investimento estimado em R$ 16,5 milhões, iniciado durante a gestão do ex-prefeito Alan Guedes.

A suspensão, decretada em dezembro pelo conselheiro Flávio Kayatt, foi motivada por indícios de irregularidades que poderiam comprometer a isonomia do processo. Entre as falhas apontadas estavam a ausência de critérios claros para distribuição de alimentação escolar, uniformes e materiais pedagógicos; um relatório de visitas técnicas com notas que poderiam excluir instituições; e a previsão de encerramento do credenciamento assim que as vagas fossem preenchidas, impedindo a entrada de novos interessados ao longo do ano.

Diante das objeções, a nova gestão do prefeito Marçal Filho (PSDB) apresentou ao TCE-MS justificativas e comprometeu-se a corrigir as falhas. A administração destacou a importância do credenciamento para garantir o direito constitucional à educação e propôs a celebração de um Termo de Ajuste de Gestão para resolver as pendências apontadas. O prefeito argumentou que manter a suspensão colocaria em risco o início do ano letivo e traria prejuízos à população.

O conselheiro Flávio Kayatt decidiu pela revogação da medida cautelar, autorizando a continuidade do credenciamento, desde que o edital seja ajustado para:

- Excluir a previsão de classificação que eliminaria instituições do procedimento.

- Manter o credenciamento aberto durante todo o período letivo.

O prefeito Marçal Filho foi intimado a publicar as alterações no edital e enviar ao TCE-MS a comprovação no prazo de cinco dias úteis. Além disso, o caso foi encaminhado ao Ministério Público de Contas para análise e parecer.

