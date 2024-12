TCE suspende processo de R$ 16 milhões para compra de vagas escolares em Dourados

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) suspendeu cautelarmente o Credenciamento nº 1/2024 da Prefeitura Municipal de Dourados, referente à compra de 3.000 vagas em creches e pré-escolas para o ano letivo de 2025, no valor estimado de R$ 16.500.000,00.

A decisão foi baseada em inconsistências apontadas pelos auditores da Divisão de Fiscalização de Educação, que destacaram falhas no planejamento da despesa e na elaboração do edital. Entre os problemas identificados, estão omissões no termo de referência, edital e minuta do contrato, especialmente sobre a responsabilidade pela distribuição de alimentação escolar, uniforme e material didático/pedagógico.

O conselheiro Flávio Kayatt, responsável pela decisão, enfatizou que as especificações devem garantir a isonomia do procedimento e a proteção dos direitos das crianças, como transporte e merenda escolar. A falta de previsão sobre custos de material didático e uniforme poderia resultar em despesas adicionais para os pais dos alunos.

Além disso, a análise técnica destacou que o processo de visita técnica para avaliação das escolas e a classificação das mesmas poderia excluir instituições além do número de vagas previsto, o que é incompatível com a modalidade de credenciamento. A exigência de que o credenciamento permita o cadastramento permanente de novos interessados também não foi atendida, uma vez que o edital prevê o fim do credenciamento assim que as vagas forem preenchidas.

Com base nos apontamentos, o TCE-MS determinou a imediata suspensão do credenciamento e exigiu que o Secretário Municipal de Educação de Dourados, Carlos Vinícius da Silva Figueiredo, comprove o cumprimento das determinações no prazo de cinco dias úteis. O gestor deve se manifestar sobre os apontamentos feitos e apresentar os documentos faltantes para a devida averiguação do caso.

