Trabalhadores morrem soterrados durante construção de silo em Sonora

Pelo menos dois trabalhadores, ainda não identificados, morreram soterrados durante a construção de um silo de armazenamento de grãos, em uma fazenda a 50 quilômetros de Sonora - que fica cerca de 361 quilômetros de Campo Grande, na noite desta quarta-feira (7).

O desabamento ocorreu enquanto os operários estavam na base do silo, onde estava sendo implementado um elevador, que ajudaria os trabalhadores a subir em outras etapas do processo.

Segundo o site Coxim Agora, para a construção do elevador, foi necessário cavar aproximadamente 8 metros abaixo da terra para instalar o elevador.

Ainda conforme o site, os trabalhadores já haviam construído a estrutura das paredes do silo e estariam iniciando a parte de alvenaria, montando as malhas de ferro e iniciando a construção das paredes do silo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e montou uma operação desde o início da noite para conseguir retirar os corpos para que eles sejam periciados pela Polícia Científica. A Polícia Civil também foi acionada.

Os dois operários faziam parte do quadro de funcionários de uma empresa que foi contratada pelos proprietários da fazenda para a construção do silo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também