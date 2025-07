Banhistas voltam ao Rio Sena após 101 anos: Paris libera mergulhos durante verão

Pela primeira vez desde 1923, os parisienses voltaram a mergulhar oficialmente no Rio Sena neste sábado (5).

A reabertura histórica marca um novo capítulo para o famoso rio que corta a capital francesa e ficou mais de um século interditado para banhos devido à poluição.

A liberação foi autorizada pela Prefeitura de Paris após uma longa operação de limpeza e saneamento iniciada com o objetivo de tornar o Sena palco de provas aquáticas durante os Jogos Olímpicos de 2024.

Embora os atletas tenham competido no rio no ano passado, a liberação para o público geral só foi anunciada recentemente, e será válida entre 5 de julho e 31 de agosto, período do verão europeu.

O banho no Sena está permitido apenas em três áreas delimitadas: duas próximas à Torre Eiffel e uma nas imediações da Île de Saint-Louis, próxima à Catedral de Notre-Dame.

Nestes locais, deques foram construídos e salva-vidas foram posicionados para garantir a segurança dos banhistas.

A sinalização também foi reforçada com bandeiras verdes (banho permitido) e vermelhas (banho proibido), para indicar a qualidade da água em tempo real.

Cerimônia de reabertura e monitoramento da água

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, participou da cerimônia simbólica de reabertura e relembrou que, apesar das críticas sobre a qualidade da água às vésperas das Olimpíadas de 2024, a meta foi atingida.

Hidalgo chegou a mergulhar no rio dias antes da abertura dos Jogos como gesto de confiança na limpeza das águas.

Para garantir a segurança sanitária dos banhistas, testes diários da qualidade da água serão realizados ao longo da temporada.

Segundo a prefeitura, o banho só será autorizado nos dias em que os resultados estiverem em conformidade com os padrões europeus de balneabilidade.

