Israel ataca o Líbano após acusar Hezbollah de violar cessar-fogo

O exército israelense informou, nesta segunda-feira (2), que realizou ataques ao sul do Líbano em resposta a vários “atos do Hezbollah” no país, em uma suposta violação do cessar-fogo imposto entre o território e o grupo terrorista.

Em um comunicado oficial, as Forças Armadas de Israel (IDF, na sigla em inglês) informaram que atingiram, em retaliação a ataques do grupo, diversos veículos militares do Hezbollah em uma área de fabricação de mísseis no Líbano.

“Além disso, as FDI atacaram locais de infraestruturas terroristas utilizadas para contrabandear armas adjacentes à fronteira entre a Síria e o Líbano, na área de Hermel. Estas representavam uma ameaça ao Estado de Israel e constituíam uma violação dos acordos de cessar-fogo”, declarou Israel no comunicado.

Apesar da informação, Israel e Hezbollah continuam se acusando, mutualmente, de violar o cessar-fogo, que foi iniciado na semana passada em um acordo intermediado pelos EUA e França.

