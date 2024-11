JD1TV: Infeliz com divórcio, homem invade centro esportivo, atropela e mata 35 pessoas

Um motorista invadiu um centro esportivo em Zhuhai, cidade que fica ao lado de Macau, no su da China, atropelou dezenas de pessoas que faziam exercício e matou 35 delas nesta terça-feira (12), afirmou o governo local. Outras 43 pessoas ficaram feridas.

Segundo a polícia, o autor do crime, um homem de 62 anos, estava irritado por não concordar com um acordo de divórcio pedido por sua ex-esposa. Por conta da ação, o autor foi detido.

As vítimas estavam se exercitando no centro esportivo, que tem um espaço amplo ao ar livre onde várias pessoas corriam e caminhavam, quando o carro invadiu o local, de acordo com a polícia.

Após atropelar as vítimas, o homem tentou fugir, mas a polícia conseguiu alcançá-lo. Policiais encontraram uma faca dentro do automóvel.

O presidente chinês, Xi Jinping, se pronunciou sobre o caso e pediu que o motorista seja punido de acordo com a lei.

Assista ao vídeo:

Your browser does not support HTML5 video.

