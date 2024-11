Usando fones, jovem não escuta pais se matando na cozinha de casa

Um adolescente, de 11 anos, acabou não ouvindo seus pais se matando na cozinha da residência onde eles moravam em Longview, uma cidade em Washington, nos Estados Unidos, por estar usando fones de ouvido enquanto jogava.

Segundo as autoridades, o menino estava usando fones no momento em que seus pais estavam “se agredindo” na noite de Halloween, em 31 de outubro, por isso não percebeu a briga e os disparos no momento do crime.

O jovem só se deu conta da situação quando achou os corpos dos pais. Ele ligou para o 911, que é o serviço de emergência dos EUA, mas os paramédicos não conseguiram ajudar os dois, que já estavam mortos.

As vítimas foram identificadas como Juan Antonio Alvarado Saenz, de 38 anos, e Cecilia Robles Ochoa, de 39, mas os investigadores não conseguiram determinar quem foi o principal agressor no crime.

Juan morreu com múltiplas facadas no peito, enquanto Cecilia foi esfaqueada e baleada. A informação é do Xerife do Condado de Cowlitz, que cuida do caso.

Segundo a polícia, Juan Antonio e Cecilia vinham tendo problemas matrimoniais e o tema do divórcio era recorrente, mas sempre acabava provocando fortes discussões entre o casal.

A arma usada no crime "foi confirmada como roubada do empregador de Juan Antonio Alvarado Saenz e não foi dada como desaparecida até depois deste incidente".

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também