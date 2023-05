JD1 NO AR começa hoje em Eldorado

Com alcance de mais uma estação, o JD1 NO AR estreia nesta terça-feira (23), às 12h30 na Rádio Alternativa FM 87.9 em Eldorado para deixar os ouvintes informados também na hora do almoço.



O programa entra na grade de programações de segunda a sexta-feira. Portanto, o pool de emissoras tem agora 32 rádios em rede que retransmitem o conteúdo criado pelo JD1.

O programa com notícias da Capital e do Estado, é o maior programa não governamental de MS com transmissão também em 32 cidades e todas as edições ficarão disponíveis em formato de podcast também no portal jd1noticias.com .

Escute o programa de hoje:

