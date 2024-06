Acusado de homicídio em posto de combustível, pistoleiro é julgado hoje

Esdras Neiva Garcia enfrenta julgamento nesta sexta-feira (28) por assassinar Francisco Anderson Costa da Silva, 38 anos, em um posto de combustível na rua Fátima do Sul, Vila São Jorge da Lagoa, em 28 de outubro de 2022, na Capital.

O crime foi registrado por câmeras de segurança. No momento do homicídio, Silva estava dentro de seu veículo com sua esposa e três crianças no banco traseiro, a caminho de uma pescaria em Miranda, no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

As imagens mostram o atirador se aproximando sorrateiramente por trás das bombas de abastecimento, ignorando a presença do frentista, e disparando à queima-roupa, apesar da presença da família no veículo.

O veredicto do julgamento está previsto para ser anunciado ainda hoje pela 2ª Vara do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz Aluízio Pereira dos Santos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Polícia Polícia identifica e caça pistoleiro que matou pai de família em posto na Capital

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Polícia identifica e caça pistoleiro que matou pai de família em posto na Capital

Deixe seu Comentário

Leia Também