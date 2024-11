Barroso diz que STF irá resistir "ímpeto autoritário" vindo de fora do Brasil

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou nesta quarta-feira (13) que vê com preocupação a possibilidade de uma nova onda de autoritarismo pelo mundo, mas afirmou que a Corte “estará lá para resistir a qualquer ímpeto autoritário importado de qualquer lugar do mundo”.

A declaração de Barroso ocorreu durante evento do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), onde o presidente da Corte afirmou que a futura presidência dos Estados Unidos, com a eleição de Donald Trump, não deve resultar em dificuldades diplomáticas para o Brasil.

Questionado sobre uma possível “ameaça autoritária” no Brasil, o ministro afirmou que não enxerga uma ameaça real à democracia brasileira, pois ela já foi “superada”.

“Existe a maior normalidade institucional no país, uma relação boa entre os Poderes. Eu tenho uma boa relação com o presidente do Senado, da Câmara. Acho que o Brasil vive uma normalidade institucional com as divergências naturais de uma vida democrática”, afirmou.

