Caso Marielle: Ronnie Lessa e Élcio Queiroz irão a júri popular

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira (10) que os ex-policiais Ronnie Lessa e Élcio Queiroz vão à júri popular pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018.

Moraes confirmou que o início do julgamento do Tribunal do Júri da Comarca do Rio de Janeiro foi marcado para o final do mês de outubro, no dia 30. A data havia sido agendada pelo juiz Gustavo Kalil, titular do 4º Tribunal do Júri, que irá presidir a sessão.

Por estar sob relatoria de Moraes, foi necessário solicitar autorização do Supremo para que Lessa, que realizou os disparos que mataram a vereadora, e Queiroz, que dirigiu o veículo utilizado no dia do crime, fossem julgados por júri popular.

Além deles, são réus no processo os irmãos Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ), e Chiquinho Brazão, deputado federal (Sem Partido-RJ), além do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa e o major da Polícia Militar Ronald Paulo de Alves Pereira.

