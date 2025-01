CGU investiga empresas acusadas de manipulação em licitações

As empresas R7 Facilities - Manutenção e Serviços LTDA, Defender Conservação e Limpeza EIRELI e G.S.I. Serviços Especializados LTDA ME estão sendo investigadas pela Controladoria-Geral da União (CGU) por suspeitas de irregularidades em contratos de serviços terceirizados com órgãos da Administração Pública Federal.

As investigações apontam a possível utilização de documentos falsos e manipulação em processos licitatórios, além da possibilidade de empresas usarem "testa-de-ferro" e "laranja" em seu quadro societário. As empresas estão sujeitas a um processo administrativo de responsabilização, com possibilidade de sanção monetária que pode variar de 0,1% a 20% do faturamento bruto de 2024. Caso comprovados os atos ilícitos, também poderão enfrentar restrições em novos contratos com a Administração Pública.

As empresas terão um prazo para apresentar suas defesas. O caso será avaliado e julgado pelo ministro da CGU. A publicação dos atos investigativos foi registrada no Diário Oficial da União (DOU).

