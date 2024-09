Cijus do TJMS é exemplo para outros estados, diz ministro do STJ

Vinícius Santos com informações do TJMS

O Centro Integrado de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (Cijus) foi considerado um exemplo a ser seguido em outros estados pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Marco Aurélio Gastaldi Buzzi. O ministro visitou as instalações do Cijus na tarde da última sexta-feira, 27 de setembro.

Durante a visita, o ministro foi recebido pelo presidente do TJMS, desembargador Sérgio Fernandes Martins. Ele conheceu a estrutura e os métodos de atuação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), da Central de Processamento Eletrônico (CPE) e do setor expresso dos Juizados Especiais, além do Plenário das Turmas Recursais.

Acompanhado pelos juízes Djailson de Souza, diretor do Foro dos Juizados Especiais de Campo Grande; Olivar Augusto Roberti Conegliano, diretor da Central de Processamento Eletrônico; e Vinícius Pedrosa Santos, coordenador do Cejusc Saúde, o ministro destacou a organização e as instalações do Cijus. Ele ressaltou que o centro concentra diversos serviços jurídicos, aumentando a eficiência na tramitação de processos e facilitando o acesso da população ao Judiciário.

"O Centro Integrado de Justiça aqui no Mato Grosso do Sul é exemplar. Fiquei impressionado com tamanha organização; é uma atividade complexa, com muitas fases reunidas no mesmo local. Temos profissionais aqui que são do Judiciário e especialistas na área em que atuam. Isso supera a burocracia e torna a prestação judicial mais efetiva", afirmou o ministro.

Buzzi também observou que a velocidade dos juizados especiais aumentou, proporcionando uma tramitação ainda mais rápida. "Estou encantado com o que o Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul conseguiu organizar e fazer funcionar; no final, é isso que importa", completou.

O ministro do STJ esteve na capital sul-mato-grossense para cumprir agenda institucional e participar do curso ‘Superendividamento e o Poder Judiciário’, promovido pelo TJMS entre os dias 25 e 27 de setembro pela Escola Judicial do Estado (Ejud-MS). Na manhã de sexta-feira, ele ministrou uma palestra aos magistrados participantes e acompanhou o lançamento do Projeto Dívidas Bancárias do TJMS.

